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Доллар пошел вверх: какие курсы действуют в обменных пунктах

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Украина, Четверг 25 мая 2023 12:51
Доллар пошел вверх: какие курсы действуют в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар немного подорожал в обменных пунктах. По состоянию на утро 25 мая курс поднялся до 37,60 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине в продаже вырос за день на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,85 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,15 гривен.

Официальный фиксированный курс не меняется с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 25 мая составляет 39,41 гривен за евро (+0,0128 гривен).

Доллар пошел вверх: какие курсы действуют в обменных пунктах

Риск дефолта США и курс доллара в Украине

Агентство Fitch предупредило о рисках снижения прогноза кредитного рейтинга США до негативного на фоне дебатов о повышении потолка госдолга.

Потенциальный дефолт по обязательствам правительства США теоретически мог бы оказать влияние на Украину в нормальных условиях. Курс доллара мог бы вырасти из-за падения валютной выручки на фоне турбулентности на рынке. Однако в этом году тема государственного долга США никак не повлияет на финансовый рынок Украины, поскольку основным фактором остается война.

Напомним, в апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,0%.

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