Долар пішов униз: свіжий курс в обмінниках

На ранок 20 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 44,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 43,45 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 20 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,331 грн за 1 долар (-0,0405 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,691 гривень за 1 євро (-0,0565 грн).

Валютні обмеження НБУ

Національний банк України вніс зміни до чинних валютних обмежень для бізнесу.

Зокрема НБУ встановив додаткові критерії для операцій з виведення дивідендів за кордон. Потенційно це може знизити структурний дефіцит валюти на ринку.