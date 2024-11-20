Долар пішов униз: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 20 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 44,15 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 43,45 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.
Офіційний курс на 20 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,331 грн за 1 долар (-0,0405 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,691 гривень за 1 євро (-0,0565 грн).
Національний банк України вніс зміни до чинних валютних обмежень для бізнесу.
Зокрема НБУ встановив додаткові критерії для операцій з виведення дивідендів за кордон. Потенційно це може знизити структурний дефіцит валюти на ринку.