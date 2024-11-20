Доллар пошел вниз: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 20 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 44,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 43,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 20 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,331 гривен за 1 доллар (-0,0405 грн).

Официальный курс евро составит 43,691 гривен за 1 евро (-0,0565 грн).

Валютные ограничения НБУ

Национальный банк Украины внес изменения в действующие валютные ограничения для бизнеса.

В частности, НБУ установил дополнительные критерии для операций по выводу дивидендов за границу. Потенциально это может снизить структурный дефицит валюты на рынке.