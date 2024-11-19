Долар подешевшав після двох днів зростання

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,331 грн за 1 долар (-0,0405 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,691 гривень за 1 євро (-0,0565 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

Позиція МВФ

МВФ загалом підтримав дії НБУ на валютному ринку.

"Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під фундаментальні ринкові показники, забезпечуючи при цьому підтримку адекватних резервів, особливо з урахуванням ризиків для перспектив", - йдеться у заяві фонду.

Крім того, розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики, додали у МВФ.