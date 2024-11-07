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Долар пішов униз: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 7 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 35 копійок до 45,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн., євро по 44,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,39-41,41 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль і наблизився до історичного максимуму.

Офіційний курс на 7 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4562 грн. за 1 долар (+0,0187 грн.). Вище курс був 22 липня – 41,4912 грн/долар (історичний максимум).

Євро різко подешевшало на світовому ринку після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Офіційний курс євро становитиме 44,3374 гривень за 1 євро (-0,8129 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що курс долара за жовтень знизився вперше з початку року.

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2024 року знизився на 0,1% до 41,52 гривень. Порівняно з груднем 2023 року, курс зріс на 9,8% (на 3,69 гривень).

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