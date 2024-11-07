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Доллар пошел вниз: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал  на 35 копеек до 45,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,39-41,41 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на  1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и приблизился к историческому максимуму.

Официальный курс на 7 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4562 гривен за 1 доллар (+0,0187 грн). Выше курс был 22 июля - 41,4912 грн/доллар (исторический максимум).

Евро резко подешевел на мировом рынке после победы Дональда Трампа на выборах в США. Официальный курс евро составит 44,3374 гривен за 1 евро (-0,8129 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, что наличный курс доллара за октябрь снизился впервые с начала года.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2024 года упал на 0,1% до 41,52 гривен.  По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 9,8% (на 3,69 гривен).

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