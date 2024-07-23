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Долар пішов униз: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 23 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 45,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 грн, євро по 45,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,37 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після досягнення максимуму.

Офіційний курс на 23 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3369 грн за 1 долар (-0,1543 грн). Курс євро становитиме 44,9952 гривень за 1 євро (-0,1908 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, основні зміни на валютному ринку відбудуться восени.

За його словами, незабаром будуть сформовані нові коридори у 41-42 грн/долар та 44-47 грн/долар.

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