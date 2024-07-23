Доллар пошел вниз: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 23 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 45,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после достижения максимума.

Официальный курс на 23 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,3369 гривен за 1 доллар (-0,1543 грн). Курс евро составит 44,9952 гривен за 1 евро (-0,1908 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, основные изменения на валютном рынке произойдут осенью.

По его словам, вскоре будут сформированы новые коридоры в 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/доллар.