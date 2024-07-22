ua en ru
Пн, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Україна, Понеділок 22 липня 2024 15:45
UA EN RU
НБУ знизив курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3369 грн за 1 долар (-0,1543 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9952 гривень за 1 євро (-0,1908 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився на -41,95 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, НБУ продовжить діяти в парадигмі режиму "керованої гнучкості", регулюючи попит та пропозицію через валютні інтервенції.

При цьому він припустив, що межі допустимих валютних коливань повільно зміщуватимуться у бік зростання.

Водночас, за його словами, основні зміни на ринку переносяться ближче до осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Голова "Укренерго" анонсував покращення ситуації зі світлом вже за пару тижнів
Голова "Укренерго" анонсував покращення ситуації зі світлом вже за пару тижнів
DAILY
"Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план