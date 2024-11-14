Долар пішов униз: свіжі курси валют в обмінних пунктах

На ранок 14 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 43,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 14 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3413 грн за 1 долар (-0,0350 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,9499 гривень за 1 євро (+0,0083 грн).