Доллар пошел вниз: свежие курсы валют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал падать после снижения на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 14 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,40 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 43,70 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.
Официальный курс на 14 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3413 гривен за 1 доллар (-0,0350 грн).
Официальный курс евро составит 43,9499 гривен за 1 евро (+0,0083 грн).
Как отмечается в Инфляционном отчете НБУ за октябрь, НБУ сохраняет активное присутствие на валютном рынке и компенсирует структурный дефицит валюты в частном секторе для обеспечения умеренных двусторонних курсовых колебаний в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры.
По данным НБУ, это способствует удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и приведению инфляции в 5%.
"НБУ намерено использовать гибкое инфляционное таргетирование для нормализации функционирования экономики и восстановления полноценного формата инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", - говорится в отчете.