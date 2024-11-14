Долар пішов униз: свіжі курси валют в обмінних пунктах
Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися після зниження на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 14 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 44,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 43,70 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.
Офіційний курс на 14 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3413 грн за 1 долар (-0,0350 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,9499 гривень за 1 євро (+0,0083 грн).
Коментар НБУ
Як зазначається в Інфляційному звіті НБУ за жовтень, НБУ зберігає активну присутність на валютному ринку та компенсує структурний дефіцит валюти в приватному секторі для забезпечення помірних двосторонніх курсових коливань залежно від змін ринкової кон’юнктури.
За даними НБУ, це сприяє утриманню інфляційних та курсових очікувань під контролем, збереженню довіри до гривні та приведенню інфляції до цілі 5%.
"НБУ має намір використовувати гнучке інфляційне таргетування до нормалізації функціонування економіки та відновлення повноцінного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом", - йдеться у звіті.