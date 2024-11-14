Доллар пошел вниз: свежие курсы валют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал падать после снижения на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 14 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3413 гривен за 1 доллар (-0,0350 грн).

Официальный курс евро составит 43,9499 гривен за 1 евро (+0,0083 грн).