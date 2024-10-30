Долар пішов униз: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 30 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 44,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк Українипідвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 30 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3798 грн. за 1 долар (+0,0506 грн.).

Курс євро становитиме 44,6074 гривень за 1 євро (-0,0901 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, останні дні жовтня та перші дні листопада будуть вельми інерційними: якихось несподіваних подій відбутися не повинно.

За його словами, курсові показники день за днем повільно зростатимуть , а на кінець року курс американської валюти може досягти рівня 42 гривень.