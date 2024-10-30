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Доллар пошел вниз: сколько стоит валюта в обменниках

Украина, Среда 30 октября 2024 10:01
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Доллар пошел вниз: сколько стоит валюта в обменниках Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 октября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 44,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 30 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3798 гривен за 1 доллар (+0,0506 грн).

Курс евро составит 44,6074 гривен за 1 евро (-0,0901 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, последние дни октября и первые дни ноября будут весьма инерционными: каких-то неожиданных событий произойти не должно.

По его словам, курсовые показатели день за днем будут медленно расти, а на конец года курс американской валюты может достичь уровня 42 гривен.

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