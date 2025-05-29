Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 29 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 47,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 46,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5903 гривень за 1 долар (-0,0855 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0761 гривень за 1 євро (-0,2343 грн).