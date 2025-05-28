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Чого очікувати від долара та євро в червні: прогноз банкіра

Україна, Середа 28 травня 2025 08:17
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Чого очікувати від долара та євро в червні: прогноз банкіра Фото: Курс в червні очікується на рівні 41,6-42,0 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У червні ситуація на валютному ринку України у червні залишатиметься стабільною. Курс долара може поступово зростати.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Банкір очікує, що у червні основні коливання валют відбуватимуться в коридорах 41,6-42,0 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

"Тобто офіційна вартість долара може дещо зрости, однак нагадаю, що в бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс в розмірі 45 грн за долар. А початковий курс 2025 року був зафіксований на позначці 42,02 грн", - сказав він.

За його словами, цілком можливо, що в червні офіційний курс може знову впритул наблизитися до 42 грн. Однак у будь-якому випадку такі зміни не стануться раптово, а будуть наслідком як активності покупців, так і ефективності ролі регулятора.

Курс євро

Щодо курсу євро, то тут все залежатиме від світових торгів у парі з доларом, зазначив Лєсовий.

"Наразі курсову поведінку цих двох валют прогнозувати досить важко, адже досі нерозв'язаним залишається питання митного протистояння США та ЄС. Зрозуміло одне: ті інвестори, які з метою збереження статків "втекли" від долара до євро, навряд чи швидко повернуться", - вважає він.

Разом з тим він не виключає що за певних умов (приміром, нормалізація економічних відносин США та ЄС або ж зняття з повістки "драконівських" обопільних мит) курс євро до долара може повернутися до звичних показників. Тому прогнозує спред ширшим, що враховує всі можливі сценарії розвитку подій: 1 євро коштуватиме в середньому 1,05-1,15 долар.

"Загалом можна очікувати, що в червні ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Як і раніше регулятор триматиме руку на пульсі, збиваючи надмірний "тиск" з боку покупців. Разом з тим, курсові зміни можуть бути більш динамічними, ніж це було у травні. Однак без системної загрози для ринку", - констатував банкір

Нагадаємо, з початку травня курс долара залишається практично незмінним та коливається біля позначки 41,50 грн/долар.

Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися - до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

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