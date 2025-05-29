Доллар пошел вниз: обменники выставили новые курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта также дешевеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 29 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 47,40 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.
Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).
Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в июне ожидается рост курса доллара.
Банкир ожидает, что доллар может подорожать до 42 гривен.
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