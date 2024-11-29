Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Готівковий долар дешевшає слідом за зміною ситуації на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 43,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,60-41,62 грн/долар (купівля-продаж) без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після того, як два дні поспіль оновлював максимуми.

Офіційний курс на 29 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5956 грн за 1 долар (-0,0054 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8626 гривень за 1 євро (+0,0609 грн).

Прогноз курсу

Очільник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук прогнозує, що до кінця цього року долар щодо поточного рівня подорожчає ще на 1-3%.

Однак, за його словами, у цей період очікувати різких змін на валютному ринку не варто.