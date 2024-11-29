Доллар пошел вниз: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Наличный доллар дешевеет вслед за изменением ситуации на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,3 5 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после того, как два дня подряд обновлял максимумы.

Официальный курс на 29 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,5956 гривен за 1 доллар (-0,0054 грн).

Официальный курс евро составит 43,8626 гривен за 1 евро (+0,0609 грн).

Прогноз курса

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук прогнозирует, что до конца этого года доллар относительно текущего уровня подорожает еще на 1-3%.

Однако, по его словам, в этот период ожидать резких изменений на валютном рынке не стоит.