Долар відійшов від максимуму: НБУ встановив курс на 29 листопада

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після того, як два дні поспіль оновлював максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5956 грн за 1 долар (-0,0054 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,8626 гривень за 1 євро (+0,0609 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 41,59-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,95 гривні.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, курс долара зріс останніми днями і двічі оновлював максимуми.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, "долар зростає, оскільки Нацбанк нарешті відпустив його курс".

За його словами, на це не в останню чергу вплинув візит місії МВФ.

"Зараз фактично ми бачимо вирівнювання ситуації, оскільки Нацбанк прийняв рішення знизити контроль за валютним ринком", - додав він.