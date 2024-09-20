Долар пішов униз: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 20 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро не змінився - 46,60 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 45,80 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 11 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом восьми днів поспіль.
Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4445 грн. за 1 долар (-0,0063 грн.).
Курс євро становитиме 46,2396 гривень за 1 євро (+0,1297 грн). Це історичний максимум. Попередній був 27 серпня – 46,1816.
Як заявив під час брифінгу 19 вересня голова НБУ Андрій Пишний, НБУ має достатній інструментарій і зберігатиме високу здатність підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку, запобігати надмірним курсовим коливанням і забезпечуватиме рух курсу в обидві сторони.
За його словами, міжнародні резерви утримуються на достатньому рівні для забезпечення стійкості валютного ринку.
У серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної фінансової допомоги. Водночас інтервенції НБУ з продажу валюти суттєво зменшилися на тлі скорочення чистого попиту з боку бізнесу та населення. В результаті станом на початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів, додав Пишний.