Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знизився слідом за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 47,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро - по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 6 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4717 гривень за 1 долар (-0,0112 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3773 гривень за 1 євро (+0,1760 грн).