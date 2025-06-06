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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 10:06
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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився слідом за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 47,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро - по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 6 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4717 гривень за 1 долар (-0,0112 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3773 гривень за 1 євро (+0,1760 грн).

Дефолт за ВВП-варантами

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що пропуск платежу Мінфіну за ВВП-варантами не вплине на фінансову стабільність в Україні, оскільки це сталося в рамках мораторію. За його словами, зараз Київ домовляється про реструктуризацію.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global розцінило відмову України від платежу 665 млн доларів як подію дефолту.

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