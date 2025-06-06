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Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Украина, Пятница 06 июня 2025 10:06
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Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 6 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4717 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн).

Официальный курс евро составит 47,3773 гривен за 1 евро (+0,1760 грн).

Дефолт по ВВП-варрантам

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что пропуск платежа Минфина по ВВП-варрантам не повлияет на финансовую стабильность в Украине, поскольку это произошло в рамках моратория. По его словами, сейчас Киев договаривается о реструктуризации.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global расценило отказ Украины от платежа 665 млн долларов как событие дефолта.

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