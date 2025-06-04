Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).