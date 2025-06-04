Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 4 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,85 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.
Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).
Дефолт за облігаціями
Агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з CC до D (дефолт).
Це сталося після того, як Україна пропустила платіж у розмірі 665 млн доларів за своїми цінними паперами, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року.
Після реструктуризації минулого року міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт". Цей рейтинг зараз ніяк не впливає на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу.
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