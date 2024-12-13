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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 10:35
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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Ситуація на міжбанківському валютному ринку змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після трьох днів зростання, коли він підійшов до історичного максимуму.

Офіційний курс на 13 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6588 гривень за 1 долар (-0,0353 грн)

Офіційний курс євро становитиме 43,7042 гривень за 1 євро (-0,0955 грн).

Валюта зернотрейдерів

У НБУ заявили, що заходи уряду та Національного банку допомогли збільшити надходження валютної виручки від експорту. Насамперед, це стосується аграрного сектору.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, за 11 місяців обсяг валютної виручки становив 44,2 млрд доларів, а рік тому - 36,3 млрд доларів. "Левовий внесок зробив аграрний сектор", - сказав він.

За його словами, виручка від зерна та олійних зросла за 11 місяців з 7,9 млрд доларів до 14,1 млрд доларів. Для НБУ це вкрай важливо, оскільки впливає на обсяг валюти на ринку.

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