Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Ситуация на межбанковском валютном рынке изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после трех дней роста, когда он подошел к историческому максимуму.

Официальный курс на 13 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6588 гривен за 1 доллар (-0,0353 грн)

Официальный курс евро составит 43,7042 гривен за 1 евро (-0,0955 грн).

Валюта зернотрейдеров

В НБУ заявили, что меры правительства и Национального банка помогли увеличить поступление валютной выручки от экспорта. Прежде всего, это касается аграрного сектора.

Как отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, за 11 месяцев объем валютной выручки составил 44,2 млрд долларов, а год назад - 36,3 млрд долларов. "Львиный вклад сделал аграрный сектор", - сказал он.

По его словам, выручка от зерна и масличных выросла за 11 месяцев с 7,9 млрд долларов до 14,1 млрд долларов. Для НБУ это крайне важно, поскольку влияет на объем валюты на рынке.