Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після трьох днів зростання, коли він підійшов до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6588 гривень за 1 долар (-0,0353 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7042 гривень за 1 євро (-0,0955 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень.

Коментар НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через сплеск інфляції. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем і поступове уповільнення інфляції до 5%.

"Збереження стійкості валютного ринку залишається важливим фактором повернення інфляції на траєкторію зниження. З огляду на достатні обсяги міжнародної допомоги, здатність НБУ компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання залишається значною", - додав Пишний.