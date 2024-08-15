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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Україна, Четвер 15 серпня 2024 10:01
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Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись після зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 15 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,45 гривень, курс євро впала на 5 копійок до 45,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,22 грн/долар (купівля-продаж) – на 10 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 15 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3262 грн. за 1 долар (+0,0634 грн.).

Курс євро становитиме 45,5497 гривень за 1 євро (+0,3540 грн). Це історичний максимум. Попередній був зафіксований 18 липня – 45,3457.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на поточному тижні основні валютні зміни будуть дрібними і не вибиватимуться за звичну систему валютних коливань.

За його словами, поки що курсові коливання навряд чи перетинатимуть кордони нового серпневого коридору в 40,7-41,7 грн/долар. Однак восени очікується пожвавлення на ринку та значніші зміни курсу.

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