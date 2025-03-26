Долар пішов униз: обмінні пункти змінили курси валют

Станом на ранок 26 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 45,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро - по 44,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) - падіння на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6949 гривень за 1 долар (+0,0503 грн).

Офіційний курс євро складе 45,1389 гривень за 1 євро (+0,0503 грн).1

Ситуація на ринку

За даними НБУ, банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну в лютому 2025 року.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну, становив 1,083 млрд доларів. Це на 38,8% менше, ніж у січні. Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 749 млн, готівкових євро - на 331 млн доларів.

Раніше в НБУ зазначали, що в лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.