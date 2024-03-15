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Долар пішов униз: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 10:02
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Долар пішов униз: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися після різкого зростання, спричиненого стрибком на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 15 березня середній курс продажу долара в Україні знизився на 15 копійок до 38,75 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,25 гривні, євро по 41,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,67 - 38,68 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Курс упав після досягнення історичного максимуму напередодні.

Офіційний курс на 15 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,6854 грн за 1 долар (-0,1024 грн). Курс євро становитиме 42,287 гривень за 1 євро (-0,1313 грн).

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ на 14 березня підняв курс долара до історичного максимуму - 38,7878 гривень за 1 долар.

Водночас у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування. Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, фактично ці кошти надійдуть до бюджету та одразу стануть міжнародними резервами.

"Ця валюта не піде безпосередньо на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої витрати. Частина з них, швидше за все, буде використана і також позначиться на стані валютного ринку", - сказав він.

Таким чином, великий обсяг коштів може призвести до зміни ситуації на ринку та падіння курсу долара.

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