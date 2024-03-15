Доллар пошел вниз: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после резкого роста, вызванного скачком на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 марта средний курс продажи доллара в Украине снизился на 15 копеек до 38,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,25 гривен, евро по 41,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,67 - 38,68 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Курс упал после достижения исторического максимума накануне.

Официальный курс на 15 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,6854 гривен за 1 доллар (-0,1024 грн). Курс евро составит 42,287 гривен за 1 евро (-0,1313 грн).

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ на 14 марта поднял курс доллара до исторического максимума - 38,7878 гривен за 1 доллар

В то же время в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования. Как сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук, фактически эти средства поступят в бюджет и сразу станут международными резервами.

"Эта валюта не пойдет напрямую на валютный рынок. В то же время, эти средства будут использованы правительством для того, чтобы профинансировать свои расходы. Часть из них, скорее всего, будет использована и также отразится на состоянии валютного рынка", - сказал он.

Таким образом, большой объем средств может привести к изменению ситуации на рынке и падению курса доллара.