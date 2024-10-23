Долар пішов униз: які курси в обмінниках

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривні, курс євро впав на 10 копійок до - 45,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,26 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 23 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3313 грн за 1 долар (+0,0480 грн).

Курс євро становитиме 44,7081 гривень за 1 євро (-0,1049 грн).

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: