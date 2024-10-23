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Долар пішов униз: які курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривні, курс євро впав на 10 копійок до - 45,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,26 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 23 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3313 грн за 1 долар (+0,0480 грн).

Курс євро становитиме 44,7081 гривень за 1 євро (-0,1049 грн).

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
  • 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)
  • 2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар).
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