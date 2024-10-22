ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара зростає другий день поспіль

Україна, Вівторок 22 жовтня 2024 15:59
UA EN RU
Курс долара зростає другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3313 грн за 1 долар (+0,0480 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,7081 гривень за 1 євро (-0,1049 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,30-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зростає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, для валютного ринку оптимальним є саме режим керованої курсової гнучкості. Він дав можливість повернути обмінному курсу роль інструменту макроекономічної політики та поглинача шоків.

"Безумовно, режим плаваючого курсоутворення кращий для економіки та фінансової системи. Але лише за умови, якщо країна не функціонує в умовах повномасштабної війни, що породжує ситуацію з хронічним чистим попитом на валюту з боку приватного сектору", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ