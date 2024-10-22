Курс долара зростає другий день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3313 грн за 1 долар (+0,0480 грн).

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Курс євро становитиме 44,7081 гривень за 1 євро (-0,1049 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,30-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, для валютного ринку оптимальним є саме режим керованої курсової гнучкості. Він дав можливість повернути обмінному курсу роль інструменту макроекономічної політики та поглинача шоків.

"Безумовно, режим плаваючого курсоутворення кращий для економіки та фінансової системи. Але лише за умови, якщо країна не функціонує в умовах повномасштабної війни, що породжує ситуацію з хронічним чистим попитом на валюту з боку приватного сектору", - сказав він.