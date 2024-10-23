Доллар пошел вниз: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 23 октября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до - 45,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 23 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3313 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн).

Курс евро составит 44,7081 гривен за 1 евро (-0,1049 грн).

Прогноз курса

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: