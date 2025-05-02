Долар пішов угору: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 2 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 46,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).