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Долар пішов угору: свіжі курси в обмінниках

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 46,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).

 

 

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту у квітні. Чиста купівля валюти становила 189,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем.

Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.

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