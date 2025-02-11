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Долар пішов угору: свіжі курси в обмінниках

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 10:06
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Долар пішов угору: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 43,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 42,75 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за два місяці.

Офіційний курс на 11 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5936 гривень за 1 долар (+0,1203 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,8955 гривень за 1 євро (-0,1372 грн).

Прогноз курсу

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина прогнозує, що за відсутності "чорних лебедів", тобто непередбачуваних подій в Україні та світі, до кінця весни курс долара не перевищуватиме 42 гривень.

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