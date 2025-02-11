Доллар пошел вверх: свежие курсы в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 43,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 42,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за два месяца.

Официальный курс на 11 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5936 гривен за 1 доллар (+0,1203 грн).

Официальный курс евро составит 42,8955 гривен за 1 евро (-0,1372 грн).

Прогноз курса

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина прогнозирует, что при отсутствии "черных лебедей", то есть непредсказуемых событий в Украине и мире, до конца весны курс доллара не будет превышать 42 гривен.