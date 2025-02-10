Гривня пішла в наступ: чому курс долара різко впав і що буде далі

В Україні різко здешевшав долар США. Це відбулося попри те, що американська валюта зараз займає сильні позиції у світі. Станом на 10 лютого долар в Україні коштує 41,47 гривні, хоча ще наприкінці січня його вартість перевищувала 42 гривні.

Про те, чому так відбулося та наскільки довго гривня може залишатися сильною, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Нацбанк протягом тижня з 3 по 7 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 454,79 млн доларів. Це на 21,1% менше, ніж за попередній тиждень, коли було продано 576,27 млн доларів. Загалом з початку року НБУ продав на міжбанку 4,205 млрд доларів.

Чому дешевшав долар

Здешевшання долара відбулося через зниження активності на купівлю цієї валюти на міжбанківському ринку, зазначає директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина. За його словами, наприкінці 2024 року спостерігався значний попит через традиційний для України бюджетний період, коли суттєво зростали державні видатки.

"Це, в свою чергу, призвело до того, що у багатьох компаній та населення з'явилися вільні гривневі кошти, які багато хто вирішив витратити на купівлю валюти. Окрім того, в кінці року з'явилася негативна риторика щодо перспектив завершення війни та загальної допомоги Україні, що спричинило спекулятивний ажіотаж на валютному ринку", – розповідає РБК-Україна Артем Щербина.

Нагадаємо, що тоді Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів, що є максимальним місячним обсягом продажу долара за весь час. Щербина пояснює, що наразі на зниження попиту на купівлю валюти впливає певна риторика від Дональда Трампа щодо наближення до завершення війни. За його словами, це позитивно впливає не лише на зміцнення гривні, а й на збільшення попиту на єврооблігації України.

"У зв'язку з новинами, що війна може завершитися вже цьогоріч, попит на валюту в Україні знизився, а інші учасники ринку більше зосереджуються на внутрішніх облігаціях, які наразі забезпечують дохідність на рівні 16% і вище. Підвищення облікової ставки Національним банком також сприяє зміцненню ситуації", – додає Щербина.

Чого далі очікувати від курсу гривні

Артем Щербина пояснює, що гривня поступово почала зміцнюватися відносно долара ще в другій половині січня. При цьому він додає, що якщо Дональд Трамп продовжить ведення мит проти інших держав, то попит на долар у світі зросте, тому гривня також почне поступово девальвувати.

"Якщо говорити про внутрішні передумови попиту, то наразі ситуація стабілізувалася, і сезонність також має своє значення. Зараз попит на валюту в бізнесу невеликий, тому він незначно коливається. Поки що зберігається певна стабільність, однак у наступному кварталі, з огляду на можливі зміни в економіці, можна очікувати невеликий девальваційний рух, ймовірно, вже в травні", – каже експерт.

Щербина підкреслює, що при відсутності "чорних лебедів", тобто непередбачуваних подій в Україні та світі, до кінця весни курс української гривні не перевищуватиме 42 гривні за долар.

"Якщо ж на Заході ухвалять рішення про призупинення допомоги Україні, це, безумовно, спричинить певну паніку і порушить стабільність. Однак наразі все рухається за сценарієм, де нам продовжують допомагати, чекають ухвалення рішень, і це дає відчуття стабільності економічної ситуації та валюти", – зауважує директор з інвестицій компанії Capital Times.

Він також уточнює, що в Україні попит на валюту традиційно зростає на початку кожного кварталу. Це здебільшого стосується загального ритму економіки, коли на підприємствах закупаються товари перед літнім сезоном, а продажі знижуються. Взимку вже продали частину продукції, а нового врожаю ще немає, що може призвести до дефіциту валюти.

З іншого боку, як компенсатор, у травні має знизитися потреба України в імпорті енергоресурсів, оскільки завершиться опалювальний сезон і збільшиться кількість сонячних годин. Це може частково зменшити попит на валюту, адже імпорт стане менш затратним. Тому, як зазначає Артем Щербина, завдяки цьому фактору попит на валюту може навіть не зрости.