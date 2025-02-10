Долар різко подорожчав після зниження курсу

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 11 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5936 гривень за 1 долар (+0,1203 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 42,8955 гривень за 1 євро (-0,1372 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,58-41,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом цього тижня офіційний курс коливатиметься в діапазоні 41,65-42,3 грн/долар з періодичними торканнями як до нижньої, так і до верхньої межі коридору.