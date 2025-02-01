Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на початок лютого

Після буремного початку року ситуація на валютному ринку повільно увійшла в період відносного затишшя. Водночас ринок залишатиметься досить жвавим, а стратегія НБУ на збалансування попиту/пропозиції діятиме і надалі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Завдяки валютним інтервенціям вдасться наситити попит і відповідно значно звузити можливості для курсових маневрів", - сказав він.

Крім того, за його словами, на валютний ринок протягом 3-9 лютого впливатимуть такі основні фактори:

Стратегія НБУ із вгамування інфляції (збільшення облікової ставки, що сталося в грудні та січні мають зміцнити гривню, заспокоїти ціни та відповідно опосередковано вплинути на зменшення попиту на валюту).

Отримувана міжнародна фінансова допомога та наявні міжнародні валютні резерви, які дають змогу регуляторові на валютному ринку почуватися більш розкуто та діяти відповідно до поточних обставин.

Важливим для формування попиту, а відтак і для курсової кон’юнктури, залишається воєнний чинник: від ситуації на фронті до можливих перемовин про припинення вогню.

"Важливо зазначити, що дія режиму "керованої гнучкості" є найбільш вагомим аспектом для розуміння подальшої ситуації на ринку. Адже завдяки цій стратегії вдається уникати стрімких курсових змін, роль міжбанку залишається провідною (на безготівкові курси орієнтуються банки та обмінні пункти, формуючи власні курси), а поточні курсові коливання є до міри мінімальними", - зазначив Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 42-42,3 грн /долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 42,4-42,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, протягом 3-9 лютого не варто очікувати, що валютний ринок викине якісь фортелі: курсові зміни залишатимуться цілком прогнозованими. Як і тиждень тому основні валютні зміни відбуватимуться в межах 42-42,3 грн /долар", - констатував Лєсовий.