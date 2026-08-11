Долар пішов угору: курс НБУ на 12 серпня та як валютні коливання впливають на вартість авто

Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 серпня. Долар продовжує поступово дорожчати за офіційним курсом, тоді як євро трохи знизився: регулятор встановив курс американської валюти на рівні 44,86 грн, європейської – 51,75 грн.

Який курс валют встановив НБУ на середу 12 серпня та як він змінився порівняно з попереднім днем, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс долара на 12 серпня становить 44,86 грн.

Американська валюта подорожчала на 3 копійки порівняно з 11 серпня.

Курс євро встановлено на рівні 51,75 грн.

Євро подешевшав на 3 копійки за день.

За перше півріччя 2026 року долар подорожчав майже на 5,9% – це поступово збільшує гривневу вартість імпортних автомобілів.

За словами експерта, зростання вартості авто впливає не лише на початковий внесок, а й на розмір щомісячного платежу за автокредитом.

Курс валют НБУ

НБУ на середу, 12 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 3 копійки – 11 серпня її курс становив 44,83 грн.

Європейська валюта, навпаки, трохи втратила в ціні. На 12 серпня НБУ встановив курс євро на рівні 51,75 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше, коли він становив 51,78 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 12 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Як курс валют впливає на вартість автомобілів

За словами керівника напряму автокредитування ''Глобус Банку'' Сергія Кіпоренка у коментарі РБК-Україна, валютні коливання є одним із факторів, який поступово позначається на гривневій вартості нових автомобілів.

Оскільки переважна більшість нових машин в Україні є імпортними, їхня ціна значною мірою залежить від валютного курсу. Водночас вплив зміни курсу може проявлятися не одразу: дилери можуть продавати автомобілі, які були закуплені раніше за іншим курсом.

Проте тривале послаблення гривні зазвичай створює передумови для перегляду цін на автомобілі.

''Для покупця важлива не лише процентна ставка, а й сама вартість автомобіля. Навіть якщо кредитні умови не змінюються, зростання гривневого еквівалента ціни збільшує початковий внесок і щомісячний платіж'', – зауважив Сергій Кіпоренко.

За його словами, у такій ситуації кредит може мати ще одну особливість для покупця – дозволяти зафіксувати вартість конкретного автомобіля на момент укладення угоди.

Тобто якщо людина планує придбати імпортне авто, подальша зміна валютного курсу потенційно може вплинути на його ціну. Оформлення кредиту за фіксованою на момент купівлі ціною дає можливість уникнути ризику того, що автомобіль стане дорожчим до моменту остаточного придбання.

Водночас експерт не радить ухвалювати рішення про кредит виключно через очікування подальшого зростання долара чи євро.

''Не варто ухвалювати рішення про кредит лише через очікування подальшого зростання курсу. Позичальник має насамперед оцінити власну платоспроможність та загальну вартість володіння автомобілем'', – наголосив Кіпоренко.

За його словами, під час планування покупки необхідно враховувати не тільки розмір кредитної ставки, а й початковий внесок, щомісячний платіж, страхування, витрати на пальне або заряджання, технічне обслуговування та інші витрати.