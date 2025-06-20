Долар підскочив до рівня січня, євро оновив історичний максимум

Курс долар-євро

Долар подорожчав до основних валют. Цьому сприяє нестабільність через війну між Ізраїлем та Іраном, а також можливі наслідки для світової економіки.

Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, зріс на 0,5% за тиждень. Євро зріс на 0,16% до 1,151 долара.

НБУ встановлює курс гривні до євро на основі котирувань пари євро-долар на міжнародному ринку.

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