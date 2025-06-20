Долар підскочив до рівня січня, євро оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Євро оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн).
Вищим курс був тільки 30 січня - 41,9294.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн). Попередній максимум був 13 червня - 48,0825.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,94-41,97 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.
Долар подорожчав до основних валют. Цьому сприяє нестабільність через війну між Ізраїлем та Іраном, а також можливі наслідки для світової економіки.
Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, зріс на 0,5% за тиждень. Євро зріс на 0,16% до 1,151 долара.
НБУ встановлює курс гривні до євро на основі котирувань пари євро-долар на міжнародному ринку.
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