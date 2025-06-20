Доллар подскочил до уровня января, евро обновил исторический максимум

Курс доллар-евро

Доллар подорожал к основным валютам. Этому способствует нестабильность из-за войны между Израилем и Ираном, а также возможные последствия для мировой экономики.

Индекс доллара, сравнивающий американскую валюту с шестью другими, вырос на 0,5% за неделю. Евро вырос на 0,16% до 1,151 доллара.

НБУ устанавливает курс гривны к евро на основе котировок пары евро-доллар на международном рынке.

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