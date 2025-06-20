Валютні ринки лихоманить через конфлікт Ізраїлю та Ірану, долар різко виріс

Долар готовий завершити тиждень з найбільшим зростанням за місяць. Цьому сприяє нестабільність через війну між Ізраїлем та Іраном, а також можливі наслідки для світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, зріс 20 червня на 0,5% за тиждень. Бойові дії між Ізраїлем та Іраном тривають уже тиждень, і ринки стурбовані ймовірним втручанням США.



США поки що не вступили в конфлікт, але Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення протягом двох тижнів.

Інфляція та ціни на нафту

Різке зростання цін на нафту посилило інфляційні побоювання для центробанків, особливо на тлі мит США, які також чинять тиск на економіку.

"Зростання цін на нафту посилює інфляційні ризики в період, коли зростання сповільнюється", - говорить Чару Чанана з Saxo. Центробанки вагаються: підтримувати економіку чи боротися з інфляцією. Поки що вони схиляються до підтримки зростання, припускаючи, що ціни на нафту не затримаються на високому рівні.

Ціна на нафту марки Brent 20 червня впала на 2% до 77,22 долара за барель, але все одно прагне до значного тижневого зростання на 4% після стрибка на 12% попереднього тижня.

Валютні коливання і дії ЦБ

На початку торгів в Азії євро виріс на 0,16% до 1,151 долара, долар ослаб на 0,17% до ієни до 145,23. Ієна зміцнилася завдяки несподівано високій інфляції та очікуванням підвищення ставок.

Швейцарський франк залишився стабільним на рівні 0,816 долара, але завершує тиждень із найбільшим падінням із середини квітня після зниження ставки центробанком до 0%.

Настрої на ринках і політика ФРС

ФРС залишила ставки без змін, але голова Джером Пауелл застеріг від надмірної впевненості в зниженнях. Аналітики вважають, що заява ФРС мала "яструбиний відтінок", що підтримує курс долара.

Несподіване зниження ставки Norges Bank на 25 базисних пунктів спричинило падіння норвезької крони більш ніж на 1% до долара за тиждень.

Торгові ризики та курс юаня

Хоча основна увага ринків зосереджена на геополітиці, залишаються побоювання з приводу тарифів. Вони можуть вплинути на витрати, прибутки компаній і загальне економічне зростання. Ці ризики також впливають на долар, який з початку року втратив близько 9%.

Крайній термін введення нових мит США на початку липня наближається. Європейські джерела вважають, що ставка 10% стане базовою для майбутньої торговельної угоди зі США.

Юань на офшорному ринку залишився стабільним на рівні 7,185 після того, як Китай очікувано зберіг базові ставки.