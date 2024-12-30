ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар підскочив перед Новим роком: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 10:00
UA EN RU
Долар підскочив перед Новим роком: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара зріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання. Ситуація відображає тенденції на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до - 42,40 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,90 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,96-41,99 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження поспіль.

Офіційний курс на 30 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9403 гривень за 1 долар (+0,0956 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7479 гривень за 1 євро (+0,2357 грн).

Ситуація на ринку

Попит на валюту зріс у грудні 2024 року. НБУ протягом тижня 23-27 грудня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,625 млрд доларів. Це максимальний обсяг від початку війни.

Зростання попиту було очікуваним для НБУ, який готовий продавати валюту і компенсувати дефіцит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту