ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

НБУ знову підвищив курс долара

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 15:53
UA EN RU
НБУ знову підвищив курс долара Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9403 гривень за 1 долар (+0,0956 грн).

НБУ знову підвищив курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7479 гривень за 1 євро (+0,2357 грн).

НБУ знову підвищив курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,96-42,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

НБУ знову підвищив курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 42,20 гривень.

Графік роботи банків наприкінці року

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) і в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинено дію окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовано святкові дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу або неділю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, - Тихий
Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, - Тихий
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту