НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 30 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9403 гривень за 1 долар (+0,0956 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7479 гривень за 1 євро (+0,2357 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,96-42,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 42,20 гривень.

Графік роботи банків наприкінці року

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) і в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.