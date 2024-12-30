Доллар подскочил перед Новым годом: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины возобновил рост. Ситуация отражает тенденции на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до - 42,40 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,90 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,96-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения подряд.

Официальный курс на 30 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9403 гривен за 1 доллар (+0,0956 грн).

Официальный курс евро составит 43,7479 гривен за 1 евро (+0,2357 грн).

Ситуация на рынке

Спрос на валюту вырос в декабре 2024 года. НБУ в течение недели 23-27 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,625 млрд долларов. Это максимальный объем с начала войны.

Рост спроса был ожидаем для НБУ, который готов продавать валюту и компенсировать дефицит.