Долар піднявся вище 40 гривень: свіжий курс в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,10 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 43,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,60 гривень, євро по 42,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,91-39,95 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 14 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар досягнув чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 22 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7879 гривень за 1 долар (+0,1842 грн). Вище курс був лише 19 квітня 39,6037 грн/долар.

Курс євро становитиме 42,3821 гривень за 1 євро (+0,1032 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в останню декаду квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах усталених трендів. Коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

За його словами, очікується поступова активізація готівкового ринку напередодні Великодня.

Він вважає, що у передсвятковий період громадяни частіше продають валюту, що одразу позначається на курсовій політиці: курси купівлі поступово знижуються. Цього року очікується курс купівлі (орієнтовно з 26 квітня до 10 травня) може знизитися до 2% від базового курсу (на момент початку періоду підвищеного попиту), що в грошах становитиме орієнтовно 0,5-0,8 грн.