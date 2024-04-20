Яким буде курс долара: прогноз до кінця квітня

В останню декаду квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах усталених трендів. Коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, за режиму "керованої гнучкості" відбуватимуться майже щоденні валютні зміни як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів. Водночас будь-які зміни не виходитимуть за рамки правил ринку: адже майже повністю виключений різкий обвал або ж стрибок курсових показників. Як і раніше, Нацбанк займе активну позицію на безготівковому ринку, обсягами та частотою валютних інтервенцій направляючи курс у безпечні коридори.

За його словами, важливим також залишатиметься те, що міжбанк диктуватиме умови готівковому ринку, адже фінустанови в процесі курсоутворення покладатимуть саме на курсові показники безготівкового ринку.

Як і раніше, на валютному ринку збережеться різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку (залежно від валюти він може скласти в середньому до 0,5-0,7 грн), однак курсові коридори змін будуть майже однаковими, додав Лєсовий.

"Важливим у вказаний період також може стати поступова активізація готівкового ринку напередодні Великодня. Так з 26 квітня аж до 10 травня повільно зростатиме кількість валютних операцій, і порівняно з початком квітня, цей показник може збільшитися в середньому на 10-15%", - прогнозує банкір.

Він вважає, що у передсвятковий період громадяни найчастіше продають валюту, що відразу позначається на курсовій політиці: курси купівлі поступово знижуються. Цьогоріч очікується, курс купівлі (орієнтовно з 26 квітня по 10 травня) може знизитися до 2% від базового курсу (на момент початку періоду підвищеного попиту), що в грошах складе орієнтовно 0,5-0,8 грн.

Прогноз курсу

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

Очікувані коридори валютних змін: валютні коридори: на міжбанку 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро, на готівковому ринку 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

"Таким чином, наприкінці квітня загальна ситуація на валютному ринку збережеться в наявних трендах: часті, але незначні валютні зміни не вплинуть на загальні показники ринку. Водночас на готівковому ринку можна очікувати певне пожвавлення через наближення Великодня. Однак будь-які зміни, що супроводжуватимуть наближення свята, слід вважати ситуативними, тимчасовими. Тобто такими, що не здатні зруйнувати доволі міцну систему валютних змін", - констатував Лєсовий.